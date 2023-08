OSIMO - Gli si può dire tutto, e alcuni sui social a volte lo fanno, prendendolo spesso di mira, ma certo non si può dire che a Simone Pugnaloni manchino coraggio ed entusiasmo. Giovedì sera, invitato a salire sul palco di piazza del Comune dagli intrattenitori del Festival del folklore proposto da “Li Pistacoppi”, il sindaco di Osimo ha colto l’occasione e si è esibito in una danza Maori che ha mandato tutti in visibilio, tra chi lo seguiva ridendo scatenato, chi si è limitato ad applaudirlo divertito e chi, magari un po’ imbarazzato, si sarà chiesto “ma davvero il nostro sindaco lo sta facendo?”.

Si, lo ha fatto, una haka come tradizione neozelandese comanda, il cui video sui social è diventato virale. Gli artisti che hanno promosso le danze tipiche di culture indigene hanno anche proposto alcuni momenti di formazione per coinvolgere il pubblico e insegnare ad esempio i passi del popolo Maori. Così il sindaco si è cimentato e, con espressione convinta e senza alcuna remora, si è lanciato sorprendendo chi, probabilmente, non lo conosce fino in fondo. Con il suo proverbiale entusiasmo da “Va tutto a gonfie vele” e una faccia di quelle che non si tira mai indietro ma che, al contrario, si trova a suo agio in prima fila, di fronte alle sfide apparentemente più ardue, è riuscito nell’intento davanti ad un migliaio di spettatori che non lo hanno frenato. D’altronde non si era spaventato di fronte alla sfida più dura e sulla carta impossibile, battere due volte un campione della politica come Dino Latini, che vuoi che sia raccogliere l’invito e fare l’haka sul palco di piazza? Palco dove stasera, tra l’altro, si chiude la cinque giorni si serate musicali con il tributo a Ligabue de “La Banda” e la presenza di Federico Poggipollini, chitarrista del cantautore di Correggio.