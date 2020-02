Semaforo flop, incrocio trappola: un’anziana rischia l’investimento

OSIMO - Attende alcuni minuti per attraversare la strada sulle strisce pedonali, speranzosa che il semaforo si accendesse sul verde. Invece niente, intrappolata sul marciapiede decide di azzardare e passare lo stesso, ma per un soffio una vettura non la mette sotto. Ha rischiato grosso venerdì un’anziana signora residente in zona Misericordia che ha attraversato via Ungheria all’altezza dell’incrocio con via 2 Giugno. L’intersezione è regolata da un semaforo che gestisce anche l’accesso da via Gattuccio e l’attraversamento dei pedoni. Ma le lampade che regolano il passaggio pedonale sono fuori uso da una settimana e le persone che devono attraversare per raggiungere il centro città rischiano grosso ogni volta, perché le auto che salgono via Ungheria da zona San Carlo spuntano fuori all’improvviso da una curva cieca.



L’assessore alla viabilità Federica Gatto informata del guasto, ha assicurato: «Abbiamo avvisato il comando di polizia locale che farà un sopralluogo per ripristinare la situazione di sicurezza». Al momento per attraversare via Ungheria senza rischi i pedoni devono spostarsi verso le strisce davanti alla chiesa nuova dove il semaforo a loro dedicato funziona. A proposito di chiesa, ai piedi di quella vecchia della Misericordia, inagibile da anni, sono state poste delle recinzioni dopo che il maltempo aveva fatto cadere dei calcinacci. Il Comune ha vietato la sosta sotto la chiesa all’ingresso di via Marcelletta, ma un residente ieri ha sbottato: «Doveva essere un provvedimento temporaneo, è passato un anno e quelle recinzioni sono rimaste lì togliendo quattro posti auto in una zona dove trovare parcheggio è già complicato di suo».



I residenti chiedono di mettere in sicurezza la vecchia chiesa e ripristinare i posteggi ai suoi piedi. Nella vicina via Montefanese invece, all’altezza della rotatoria del Conad, si sono vissuti attimi di paura venerdì pomeriggio quando un camion a causa di un guasto tecnico ha iniziato a perdere gasolio spargendolo sulla strada pubblica per centinaia di metri, dal San Carlo fino quasi a Padiglione. Per fortuna la polizia locale si trovava poco distante in quel momento ed è riuscita immediatamente a raggiungere il mezzo pesante e a fermarlo lungo la discesa di Padiglione. Diversi automobilisti a causa dell’asfalto reso viscido avevano intanto rischiato grosso, con auto intraversate che si sono sfiorate tra loro lungo via Montefanese. Il personale della Osimo Servizi è dovuto intervenire con materiale assorbente mentre una seconda pattuglia della pm ha regolato il traffico e la prima ha verbalizzato al camionista una multa da 41 euro. Gli saranno addebitati anche i costi dell’intervento di Osimo Servizi. Sempre tra venerdì e ieri la polizia locale ha poi svolto dei servizi di controllo durante i quali hanno sequestrato due veicoli privi di copertura assicurativa e sospeso un altro dalla circolazione perché aveva saltato due revisioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA