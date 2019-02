Casi di scabbia nella casa di riposo: arriva l'ispezione dei Nas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Blitz dei Nas nella casa di riposo della Fondazione Recanatesi a San Sabino. Dopo che undici ospiti hanno preso la scabbia, il nucleo dei carabinieri ha svolto un controllo nella struttura residenziale di via Flaminia I per accertare che il personale sanitario avesse applicato con rigore il protocollo previsto delle normative regionali. «Dopo che la vicenda è diventata pubblica ci sono stati i Nas –conferma il presidente del Recanatesi Iacopo Bellaspiga – ma per la Fondazione non è stata mossa alcuna osservazione negativa, abbiamo insomma gestito la situazione come da normativa vigente». Nel frattempo proprio lo scorso weekend il responsabile sanitario della casa di riposo ha potuto sciogliere la quarantena per quell’ala della struttura dove sono ospitati i pazienti infettati dall’acaro della scabbia.