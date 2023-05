OSIMO Un albero di acacia di media grandezza è crollato improvvisamente lunedì sera verso le 19,30 in via Fonte Magna, vicino all’ingresso delle grotte del Cantinone e del mercato coperto. Per fortuna non è accaduto durante il weekend, quando l’afflusso è maggiore, e soprattutto verso la scarpata sopra l’ex campetto dei frati.

L’albero è finito su un palazzo, danneggiando alcuni balconi. Solo per un caso fortuito nessuno gli stava transitando sotto o si trovava nei terrazzi. I vigili del fuoco hanno dovuto chiudere la strada per eseguire un intervento in sicurezza e celere, liberando l’incrocio con via Paolo VI.



Il precedente



L’episodio segue quello del 25 aprile, quando in via Ancona vicino la concessionaria Renault un albero piombò in mezzo la strada danneggiando un’auto in transito durante una tempesta, con un conducente miracolato. Un residente sui social allude: «Finché viene iper curato il Pino di Aleppo di piazza Nuova e non ci si cura degli altri», riferendosi al fatto che «in via De Gasperi c’è un pino fortemente inclinato, per il quale dovrebbe essere già stato fatto l’ordine di abbattimento, ma ancora è lì» e che «gli alberi di via Coppi in 20 anni non sono mai stati potati».



Le Liste civiche definiscono il crollo «un episodio non imprevisto, controllare tutto il verde del nostro territorio è difficile, ma dare vero ascolto a chi notifica criticità è la base per un buon governo della città». L’assessore all’ambiente Michela Glorio ieri si è confrontata con gli uffici tecnici per capire le motivazioni del crollo e come intervenire: «L’albero di acacia -dice- aveva un apparato radicale che si stava rovinando e le piogge dei giorni scorsi hanno procurato il cedimento, entro due settimane faremo un intervento di somma urgenza bonificando l’area togliendo altre 3-4 acacie a rischio».

In generale Glorio non ci sta a passare per indifferente a questo ambito, rilevante anche per l’incolumità pubblica: «Abbiamo già abbattuto 13 esemplari di pini pinea al parco della Rimembranza e l’anno scorso svolto un intervento straordinario al cimitero Maggiore rimuovendo cipressi e pini secchi, ad ogni abbattimento è seguita una ripiantumazione». L’assessore assicura che «tutto il patrimonio arboreo del Comune viene monitorato ogni anno, specialmente su strade, cimiteri e scuole. C’è un censimento che indica alberi dichiarati in abbattimento, quelli controllati periodicamente e quelli che stanno bene».

Gli interventi di manutenzione straordinaria vengono affidati ad un’azienda specializzata, la Arborea, che usa strumentazione idonea, mentre «le potature semplici -spiega Glorio- vengono svolte con il global service di Osimo Servizi come per i lecci di via Fonte Magna, via Cialdini e via Giulia». Ricorda poi l’impegno per le compensazioni a fronte di interventi edilizi privati. Come le due nuovi piantumazioni alla Vescovara, dove la Home & Garden Immobiliare l’autunno scorso è intervenuta su 8.649 mq, mettendo a dimora 40 alberature in via dello Sport e 47 in via Binda. «Altre piantumazioni -annuncia l’assessore- verranno fatte al parco Luna e vicino alla scuola Marta Russo, zone che diventeranno parchi ad uso pubblico.