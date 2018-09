Ordigno artigianale lanciato nel giardino: condannato il vicino di casa

di Federica Serfilippi

OSIMO - Vecchie antipatie e dissapori mai passati. Sarebbero stati questi i motivi, secondo la procura, che il primo aprile 2017 avevano spinto un operaio di 36 anni a spaventare i vicini di casa lanciando nel loro giardino un ordigno creato artigianalmente. Solo per pura casualità non era esploso. L’operaio osimano di 36 anni è stato condannato con il rito abbreviato a tre mesi di reclusione, pena sospesa, e al pagamento di duemila euro di multa. Probabile il ricorso in appello da parte della difesa, rappresentata dall’avvocato Riccardo Leonardi. I vicini di casa dell’imputato non si sono voluti costituire parte civile.