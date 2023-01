MONTE PORZIO - E’ stato fatto brillare un ordigno bellico risalente alla prima guerra mondiale, rinvenuto nella frazione di Castelvecchio, sull’argine del fiume Cesano nelle vicinanze della pista dell’aviosuperficie “Valcesano Avio Club Fano”.



L’area era stata immediatamente fatta transennare lo scorso 5 gennaio e sul posto era intervenuta per un sopralluogo la squadra del reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore (Bologna) che aveva comunicato all’amministrazione comunale la distanza di sicurezza da far rispettare in 114 metri dall’ordigno. Una distanza che aveva temporaneamente previsto la sospensione delle attività dell’Avio Club Valcesano fino al termine delle operazioni di rimozione ed esplosione della bomba. L’area con ordinanza del sindaco era stata dunque messa in sicurezza e l’ordigno è stato trasportato in un luogo sicuro a pochi chilometri di distanza dal rinvenimento e fatto brillare dagli artificieri dell’esercito.

I disagi per l'Avio Club



Lievi disagi per l’Avio Club del presidente Antonio Rossetti che ha chiuso la pista per alcuni giorni in rispetto l’ordinanza emanata dal sindaco Giovanni Breccia. «Più che dall’ordigno siamo preoccupati adesso dalle piene del fiume Cesano che ha modificato in un tratto il percorso naturale», ha precisato Rossetti. L’aviosuperficie è dotata di hangar per attività di volo a motore, ultraleggero e aeromodellismo.