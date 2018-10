Pazienti oncologici costretti alla trasferta: tutti in coda per i medicinali salvavita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Nuovi servizi ambulatoriali all’ospedale di Osimo, ma anche nuove ed accese polemiche sulla sanità. Ad animarle il post di ieri del sindaco Pugnaloni che annunciava l’incremento dell’attività specialistica al Ss. Benvenuto e Rocco. «Attivate 17 ore settimanali per la dermatologia, 10 ore settimanali per l’otorino, 16 ore settimanali per l’oculistica. Avere un medico specialista a disposizione in ospedale significa anche supportare l’attività dei reparti, in primis il pronto soccorso», ha scritto su Facebook il primo cittadino. Ma c'è una situazione e una foto che ha lasciato e sta lasciando il segno.