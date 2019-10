Scontro tra due auto a Osimo, le immagini da brivido dell'incidente

OSIMO - Nel primo pomeriggio di oggi, intorno 15.45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Osimo in via Filottrano per incidente stradale. Per cause in fase di ricostruzione, si sono scontrate frontalmente due vetture, una finiva nel fossato l’altra si rovesciava rimanendo al centro della carreggiata, i due occupanti prima del nostro arrivo venivano trasportati al pronto soccorso di Torrette. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.



Ultimo aggiornamento: 22:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA