Falcia un centauro: il pirata ci ripensa e si consegna il giorno dopo

OSIMO - Toccata e fuga. È la moda dell’estate. Funziona così: se provochi un incidente, fa’ finta di nulla e tira dritto. Certo, poi devi scendere a patti con la coscienza - ma certa gente i sensi di colpa non sa nemmeno cosa siano - e con il Grande Fratello che con i suoi occhi elettronici arriva (quasi) dappertutto. Il rischio, infatti, è di essere incastrati dalle spycam. Le conseguenze sono pesanti: denunce, sanzioni, danni da rifondere, patenti sospese. Un bel guaio, insomma. Sicuri che il gioco valga la candela? Deve averci pensato tutta la notte l’automobilista che domenica alle 16,30, alla guida di una Fiat Grande Punto, ha centrato un centauro sulla Statale 16, nel territorio di Osimo Stazione, e l’ha mandato all’ospedale con traumi alla mano e alla gamba (non è grave). Stava sorpassando una fila di auto e dopo aver urtato la Kawasaki del 37enne, impegnato a svoltare in via dell’Industria, nei pressi del Mc Donald’s, ha proseguito la sua corsa verso Ancona, senza fermarsi. Subito i carabinieri del Norm di Osimo, guidati dal comandante Luigi Ciccarelli, hanno avviato le ricerche.Ma prima che bussassero alla sua porta (nello schianto aveva perso uno specchietto laterale...) il pirata si è pentito e ieri mattina si è presentato spontaneamente in caserma: è un 31enne anconetano. Le scuse non sono bastate: è stato denunciato per omissione di soccorso, fuga e lesioni personali colpose e gli è stata ritirata la patente.