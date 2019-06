Far west in auto e aggressione ai poliziotti: ubriaco finisce in manette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Ieri gli agenti del commissariato hanno arrestato un osimano di 43 anni con l’accusa di resistenza e lesioni nei confronti di un poliziotto. Dalla zona della Vescovara sin dalle 8 del mattino erano arrivate diverse telefonate al centralino del Commissariato che segnalavano una Citroen C3, che viaggiava in maniera pericolosa per la circolazione. L’auto nella sua corsa impazzita ha danneggiato il cancello di un’abitazione di via Bandini e, poco dopo, è piombata su un altro veicolo che transitava nella vicina via Coppi. Dopo il primo urto la Citroen, all’altezza di via dello Sport, ha perso il fascione paraurti anteriore e la targa anteriore. Proprio qui una pattuglia della Polizia l’ha intercettata. Dentro c’erano due uomini, tornati indietro dopo essersi accorti del distacco del paraurti e della targa. Hanno trovato ad aspettarli gli agenti che si sono resi conto che entrambi erano visibilmente alterati per abuso di alcol.I poliziotti hanno sottoposto il conducente a controllo con etilometro, risultato positivo: il tasso alcolemico era superiore a 2,00 g/l. Poiché era anche il proprietario del veicolo, come impone il codice della strada gli agenti stavano provvedendo anche al sequestro del mezzo, per la confisca, ma il conducente, dopo aver raccolto da terra due bottiglie di vetro ed averle spaccate, ha iniziato a inveire nei confronti dei poliziotti.Con grande professionalità e fermezza, ma con altrettanta fatica, dopo una violenta colluttazione, l’uomo è stato bloccato ed ammanettato e portato in Commissariato.