Per qualcuno la Dad non è ancora finita: sette classi in quarantena. Sanificata la scuola

OSIMO - Sono sette le classi in quarantena e costrette in questi giorni a tornare alla didattica a distanza a Osimo. Dopo le due dell’istituto Trillini, una di materna e una di scuola media tornate in presenza giovedì scorso, ora in isolamento fiduciario ci sono una classe dell’Istituto Bruno da Osimo e sei dell’Istituto comprensivo Caio Giulio Cesare. Per il Bruno a finire in Dad è una classe della scuola elementare di San Biagio.

Lo stop

Nelle prime ore la Asur aveva valutato anche l’ipotesi di mandare in Dad anche i bimbi di altre classi di San Biagio che erano entrate a contatto fra loro in sala mensa. Alla fine la decisione è caduta sulla quarantena forzata solo per la classe dove era emerso il caso positivo. Al Caio G.Cesare invece ci sono tre classi in quarantena alla elementare Fornace Fagioli con cinque bambini risultati positivi più alcuni docenti. Per questo motivo, per circoscrivere i contagi ed evitare rischi, il dirigente scolastico Fabio Radicioni ha deciso ieri e venerdì di chiudere tutta la scuola per avviare operazioni straordinarie di sanificazione. Da domani gli scolaretti torneranno tutti in classe, tranne quelli delle tre classi finite in isolamento per alcuni alunni positivi. Un’altra classe in quarantena fa invece riferimento alla media Caio Giulio Cesare di piazzale Bellini e altre due alle scuole di Offagna, che fanno capo allo stesso istituto comprensivo del preside Radicioni. In questo caso si tratta di una classe di scuola media e una di scuola elementare, ma sarebbero coinvolti anche degli insegnanti, rendendo complicata la gestione organizzativa da parte dell’istituto, che al momento riesce comunque a coprire tutte le necessità. Di certo il blocco delle vaccinazioni al personale scolastico non sta aiutando, come dimostra il numero tornato a crescere dei contagi tra i docenti.

In media fra i tre istituti comprensivi di Osimo ha ricevuto almeno la prima dose il 60% degli insegnanti, tra questi tutti quelli over60, mentre ai più giovani stanno arrivando i messaggi dal sistema regionale di prenotazione per annullare gli appuntamenti già presi per l’inoculazione. Tutti quanti nel frattempo si stanno organizzando per aumentare le ore di didattica all’aperto, specialmente per quella di educazione fisica, riducendo così i rischi di contagio durante lezioni che possono aumentare i contatti tra gli scolari come quelle di ginnastica.

I numeri

Infine sono drasticamente scesi i numeri degli infetti da Covid e delle quarantene nei comuni della Valmusone. Dal portale della Regione risulta che a ieri Osimo aveva 113 contagiati e 275 quarantene, il numero più alto in zona, considerando proprio le sette classi tornate in dad. Trend confermato da Offagna che pur con soli 2mila residenti ha 9 contagi e 42 quarantene, ma quasi tutte riferite a studenti. In proporzione le cose vanno meglio a Castelfidardo che ha 39 contagi e 70 isolamenti, ma anche a Loreto con 24 infetti e 48 quarantene e a Camerano con 14 positivi e 28 isolamenti, numeri simili a Numana, che ha 15 contagiati e 18 persone in isolamento. Meglio di tutti sta Sirolo con appena 5 casi positivi.

