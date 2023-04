OSIMO - Va in bici, passa nei pressi di un’abitazione e incappa in un branco di cani. Due lo lasciano stare, tre si lanciano al suo inseguimento, finendo col morderlo al polpaccio. Mattinata da brividi quella trascorsa ieri da un ciclista osimano di 38 anni su via Ripabianca, una strada imbrecciata che unisce la fine di Casenuove con fornace Morando, subito dopo il Padiglione di Osimo.

Il ciclista, che procedeva sulla sua mountain bike, è dovuto andare al pronto soccorso di Osimo per farsi curare le ferite al polpaccio. Un primo intervento è stato portato da una veterinaria che, fortunatamente si trovava sul percorso del 38enne.



«Stavo pedalando in direzione Osimo - racconta il ciclista - quando, in prossimità di un’abitazione, vi erano 5 cani di media-grossa taglia incustoditi. Due non mi hanno badato, ma altri tre hanno iniziato ad abbaiarmi e corrermi addosso».



Nonostante la fuga del ciclista, «uno è riuscito ad azzannarmi due volte alla gamba destra, fortunatamente non ho perso l’equilibrio e, aumentando la velocità, sono riuscito a seminarli». Il 38enne ha poi proseguito per verificare le sue condizioni e cercare aiuto. È stato quindi «soccorso e medicato da una veterinaria di cavalli che ha un maneggio lungo la via. Poi sono tornato a casa a lavare le ferite, che continuavano a perdere sangue e mi sono recato al pronto soccorso di Osimo». La prognosi è di 7 giorni.



Stando alla descrizione del ciclista, «i cani erano curati ed avevano il collare, quindi presumo fossero dei proprietari dell’abitazione. Non capisco perché vengano tenuti liberi, dato che quella strada è frequentata da persone che vanno a passeggiare a piedi o in bici». Un’aggressione simile era capitata a Fabriano lo scorso gennaio, quando un ciclista era stato inseguito e morso da un gruppo di maremmani. Il proprietario è stato denunciato per omessa custodia degli animali.