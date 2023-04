Brucia la cena del Ramadan, nell'appartamento si scatena la rissa: tre persone in ospedale

ANCONA - In pieno Ramadan attendevano il tramonto per poter mangiare, ma il musulmano incaricato alla cucina brucia la cena e si scatena una rissa. E' accaduto pomeriggio ieri in via Scrima ad Ancona: sul posto la Polizia e due ambulanze della Croce Gialla che hanno trasportato in ospedale due egiziani e un tunisino.

Brucia la cena del Ramadan, in casa si scatena la rissa

Il gruppetto stava osservando il Ramadan, iniziato il 23 marzo e che durerà fino al 20 aprile, mangiando solo all'alba e al tramonto: dunque ieri pomeriggio i tre stranieri erano abbastanza affamati e attendevano che il sole calasse per potere finalmente cenare, quando si sono accorti che la persona che avrebbe dovuto cucinare in realtà aveva bruciato il pasto per una distrazione.

Apriti cielo. Nell'appartamento si è scatenata una furibonda rissa, dove il cuoco di turno è stato pestato dai commensali: le grida hanno attirato l'attenzione dei vicini che hanno chiamato la Polizia. Sul posto la volante ma anche due ambulanza della Croce Gialla che hanno portato - separatamente - i tre litiganti in ospedale, due egiziani e un tunisino.