Cenano in veranda e mettono in fuga i ladri all'assalto dei vicini di casa

OSIMO - Stavano cenando in terrazza quando hanno avvertito rumori strani giungere dal giardino al piano terra. Così per paura che fossero dei ladri hanno iniziato ad urlare chiedendo chi fosse e ad accendere i lampioni del cortile, notando due uomini che sono scappati velocemente, entrambi vestiti di nero, coperti in volto ma con carnagione chiara delle braccia.È successo domenica sera verso le 21, in via Tenco, nella nuova zona residenziale sotto al campo sportivo di San Biagio. I proprietari di casa che stavano cenando in terrazzo quando hanno sentito i rumori giungere dal piano sotto hanno iniziato a urlare e accendere le luci riuscendo così a intravedere i due ladri che saltavano la recinzione del giardino per scappare via. Grazie alla loro prontezza sono riusciti a metterli in fuga prima che entrassero nell’appartamento per razziarlo. I due malviventi sono stati notati fuggire proprio verso la campagna sottostante il campo sportivo, in direzione del nuovo cantiere.