Usano il bancomat rubato: trovati e denunciati tre topi d'appartamento

FERMO - Raffica di furti in casa, arrestato un trio di "topi d'appartamento".Si tratta di due marocchini ed un italiano, denunciati dai carabinieri della stazione di Fermo con l'accusa di essere gli autori di diversi furti in abitazioni. Per i due marocchini l'accusa è anche quella di avere utilizzato indebitamente una carta bancomat rubata durante uno dei colpi.