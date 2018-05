Sgominata la banda dei motocicli: «Ci avete presi, siete stati bravi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Quattro arresti: sgominata la banda dedita ai furti di motocicli T-Max, di rimorchi e di materiale contenuto all’interno di ditte. All’atto dell’arresto gli indagati hanno esternato: "Siete stati bravi, complimenti".I Carabinieri del NORM della Compagnia di Osimo, hanno assicurato alla giustizia altri quattro pericolosi autori di furti: tre di origine foggiane ed uno di origine serbe ma da anni residente ad Jesi con funzioni di basista. L’accusa è di associazione per delinquere finalizzata in modo continuato ai furti. Autori di ben 10 colpi commessi in meno di cinque mesi tra la provincia di Ancona e Macerata.