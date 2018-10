I bambini di San Biagio senza pace: ancora cattivi odori, asilo evacuato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - L’asilo nido L’Arca dei Bimbi di San Biagio ieri mattina è stato evacuato per i forti odori che stavano infastidendo i bambini. Alcuni avevano lamentato anche dei lievi malesseri per i pruriti alla gola e al naso, e allora per precauzione le mamme e le educatrici della Asso hanno chiamato le autorità per un nuovo sopralluogo. Ieri l’odore che ciclicamente si sente nella zona, e per il quale la scorsa settimana il sindaco aveva diffidato una ditta di via Fermi ad adeguare gli impianti di aspirazione, si erano manifestati ancora più molesti del solito. E dai sopralluoghi fatti si è scoperto che gli odori provenivano dall’impianto fognario. In attesa di una soluzione la scuola resterà chiusa fino a lunedì 5 novembre.