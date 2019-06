Oggi l’addio al professor Paolo Cingolani: il toccante ricordo degli ex alunni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Gli ex alunni del professore Paolo Cingolani, prematuramente scomparso a 44 anni, gli dedicano un ricordo nel giorno del suo funerale. La cerimonia è in programma oggi alle 9 alla Cesanella. Molti dei ragazzi della terza AL del classico Perticari, che hanno trascorso con il docente di matematica e fisica l’anno scolastico 2012-13, sono lontani da Senigallia ma il pensiero oggi è solo per lui. «Ti ricorderemo, appassionato, osservare le tue formule alla lavagna, felice e sorridente tra nuvole di gesso – scrivono - Ripenseremo alle chiacchiere in campagna come buoni amici, in quella spensierata sera di luglio dopo la maturità. E chissà che poi non ci rincontreremo tutti quanti insieme, dall’altra parte della lavagna, tante X tendenti all’infinito. Grazie Prof. Arrivederci».