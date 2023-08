OFFAGNA - Offagna resta senza sportello bancomat. Intesa San Paolo ha fatto sapere che, dopo aver chiuso qualche anno fa la filiale offagnese, verrà dismesso ora anche l’Atm di via dell’Arengo. Tra l’altro già inutilizzabile proprio nei giorni nei quali il borgo è stato preso d’assalto per le Feste medievali, a fine luglio.

APPROFONDIMENTI LE MERAVIGLIE DEL MARE Straordinario avvistamento: i delfini “danzano” davanti al porto di Ancona e si avvicinano a una barca

La comunicazione del sindaco Ezio Capitani, anche tramite il gruppo Facebook “Noi Offagnesi veri”, ha scatenato le proteste dei residenti, visto che in paese resta ormai solo il piccolo ufficio postale con il suo sportello Atm. Di banche ormai neanche più l’ombra, perché in pochi mesi, 6 anni fa, chiusero prima la Intesa San Paolo e poi la Bcc di Filottrano, verso la quale alcuni, come l’ex sindaco Stefano Gatto, hanno lanciato ora un appello a riaprire, visto che è considerata l’Istituto di credito di riferimento della Valmusone.

Il sindaco Capitani racconta di aver di recente «manifestato disappunto per il periodico malfunzionamento di questo sportello automatico che si accentua d’estate provocando forti disagi a utenti e turisti e di tutta risposta il direttore mi ha informato che il bancomat di Offagna è tra quelli nella lista di dismissione in quanto non produttivo».

Concetto che Capitani dice di aver contestato, perché causato semmai dal periodico malfunzionamento. «Ho protestato per questa politica bancaria che -dice il sindaco- a seguito di incorporazioni o acquisizioni tra Istituti vari, priva Offagna non solo di due sportelli presenti fino al 2016 ma anche dell’unico bancomat». Tolto quello delle Poste, il più vicino ora è quello della Bcc di Filottrano a San Biagio.