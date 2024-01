OFFAGNA Il cuore in tumulto, il buio nella mente, profondo quanto il tunnel della depressione in cui è piombata, a soli 18 anni. Poi la telefonata al 112, una richiesta d’aiuto condensata in poche parole: «Sto per farla finita». La macchina dei soccorsi si è attivata subito. L’operatore del Nue (Numero unico d’emergenza) ha sollecitato l’intervento dei carabinieri. Non c’era un secondo da perdere.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Si accascia durante una passeggiata, i passanti danno l'allarme: 59enne muore a Cesano IL DRAMMA Lucio e Licia legati fino all’ultimo: i gemelli di Corinaldo muoiono lo stesso giorno

La ragazza, appena maggiorenne, che già in passato aveva tentato di togliersi la vita, era in strada, pronta a lanciarsi sotto le auto che sfrecciavano. A salvarla, appena in tempo, ci hanno pensato i carabinieri del Radiomobile di Osimo che per prima cosa hanno individuato il luogo dell’emergenza, poi con tutta la delicatezza e la comprensione del mondo hanno avvicinato la ragazza, hanno allacciato con lei un dialogo e l’hanno convinta a fermarsi.

Nel frattempo è sopraggiunto un equipaggio del 118, insieme al sindaco di Offagna in persona. Il salvataggio è avvenuto giovedì mattina. La 18enne, alla vista dei carabinieri, è scoppiata in lacrime: si è sfogata, ha raccontato i suoi problemi, le difficoltà in famiglia. Alla fine ha accettato di salire in ambulanza per essere accompagnata al pronto soccorso di Torrette, dove ha ricevuto tutta l’assistenza psicologica necessaria.