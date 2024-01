Offagna, scontro fra due auto e un furgone: sei feriti, in ospedale due bambini e il papà

OFFAGNA - Sei feriti, di cui tre - un papà e due bambini - trasportati in ospedale per accertamenti. E' il bilancio dell'incidente stradale avvenuto sulla Provinciale ad Offagna. Uno schianto tra due auto ed un furgone le cui cause sono ancora al vaglio dei carabinieri: sul posto i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 che hanno soccorso i feriti. In particola un papà è stato trasportato a Torrette mentre i suoi due figli sono stati portati al Pronto soccorso del Salesi. L'autista del furgone e due occupanti dell'altra macchina coinvolta non sono voluti andare in ospedale, anche se visibilmente in stato di choc.