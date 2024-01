Scontro tra un tir e una bisarca, strada chiusa e caos traffico a Chiaravalle

CHIARAVALLE - Tir contro bisarca: un ferito e caos traffico a Chiaravalle. L'incidente è avvenuto in via San Bernardo, nei pressi del cimitero, attorno alle 13,30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Senigallia, il 118 e la polizia stradale. Lo schianto ha coinvolto un camion ed una bisarca che trasportava auto nuove e che è andata a finire fuori strada: il conducente, rimasto ferito nell'impatto, è stato liberato dalle lamiere e portato all'ospedale di Torrette. Ma non è grave. La strada al momento è chiusa per consentire i rilievi e le operazioni di recupero dei mezzi pesanti, rese più complicate dalla pioggia battente.