Inaugurata la nuova caserma dei vigili del fuoco di Ancona. Presente il sottosegretario Prisco. Il video: 4 anni di lavori in 4 minuti

ANCONA - Quattro anni in 4 minuti. Vedere la nuova caserma di Ancona sorgere tra via Bocconi e via Vallemiano, nel video accelerato fornito dai Vigili del Fuoco, è qualcosa di sorprendente. Soprattutto se si pensa al fatto che la demolizione è avvenuta nel 2016 e da allora è accaduto di tutto, pandemia compresa. I lavori sono iniziati nel 2019. «Una inaugurazione attesa da tempo che non abbiamo potuto fare prima per via del Covid - ha ricordato il comandate di Ancona Pierpaolo Patrizietti durante l'inaugurazione avvenuta oggi 7 marzo 2023 - Se oggi siamo qui al taglio del nastro è anche grazie a chi c'era prima di me e non ha avuto paura di firmare. In 700 giorni lavorativi, come da contratto, la ditta ha finito l'appalto».

Guarda il video

Le cariche presenti

Presenti il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco, il capo dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile Laura Lega, il capo del Corpo Nazionale Guido Parisi, il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il presidente della Provincia Daniele Carnevali e l'assessore comunale Stefano Foresi.

Intitolata ad Aldo Filippini

La nuova caserma, di colore bianco e rosso, intitolata al vigile del fuoco Aldo Filippini di Ascoli ma da anni in servizio ad Ancona. morto a 53 anni nel 1985 per incidente mentre per servizio si stava recando a Roma, ricopre 11mila metri quadrati tra struttura a tre piani e piazzale. Ha pannelli solari e isolatori sismici che hanno retto perfettamente l'urto nella scossa dello scorso novembre. L'arcivescovo di Ancona Osino Angelo Spina ha benedetto mezzi e personale presente (88 uomini), dopo la cerimonia il comandante Patrizietti ha poi accompagnato le autorità per la visita della nuova caserma.