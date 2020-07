NUMANA - Paura alle porte di Numa, lungo la strada che da Svarchi porta alla Statale 16. Lo scontro è avvenuto oggi pomeriggio, attorno alle 16.45 all'altezza dell'incrocio con via del Musone, che collega la provinciale 23 con l'azienda vinicola Le Terrazze. Due le auto coinvolte, completamente distrutte. Fortunatamente c'è solo un ferito in modo non grave.

Ultimo aggiornamento: 18:46

