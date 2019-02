Nonna Firmina ha 101 anni e festeggia vincendo a carte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTRA - Prima una bella fetta di torta poi una partita a briscola che ha vinto. Ha trascorso così il 101esimo compleanno Firmina Fabbretti nella sua casa di Ostra, circondata dall’affetto della sua famiglia. Nel giocare a briscola riesce quasi sempre a vincere perché memorizza tutte quelle uscite. Un secolo abbondante di cui avverte appena gli acciacchi. Fino a 96 anni zappava da sola la terra. Faceva ginnastica nel suo orto prendendosene cura personalmente. Poi una brutta caduta, che le ha provocato una frattura, l’ha costretta a limitare gli sforzi. A 96 anni per la prima volta è entrata in un ospedale per curarsi. Dopo l’infortunio, si è trasferita a casa del figlio Mario. «Firmina è ancora in gran forma – racconta Paolo Festa, ex vicino di casa che spesso la va a trovare – certo non può più lavorare la terra come faceva fino a pochi anni fa ma ha una mente lucidissima». Una grande festa in famiglia a casa per Firmina mentre amici e parenti cercano di carpire i segreti di lunga vita, legati anche allo stile di vita sano e senza stress che ha sempre condotto.