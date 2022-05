Si ribalta con il trattore gommato, ragazzo di 24 anni salvato da un albero

MORRO D’ALBA - Rocambolesco infortunio agricolo ieri verso le 18,30 in un’azienda in località Sant’Amico, una zona particolarmente impervia. Un giovane dipendente (M.N., 24 anni) stava effettuando dei lavori su un trattore gommato quando il mezzo si è ribaltato più volte, carambolando e adagiandosi su un fianco a un albero.

La salvezza del ragazzo, che è riuscito a uscire da solo dall’abitacolo e lanciare l’allarme al 112 e al titolare. Sul posto, con non poche difficoltà, sono intervenuti i sanitari del 118 di Jesi e della Croce gialla di Morro d’Alba, i Carabinieri di Chiaravalle e Morro D’Alba, i Vigili del fuoco e l’eliambulanza Icaro02 che ha trasportato sia il ferito che i sanitari fino alla strada con il verricello. Poi il 24enne è stato accompagnato in elicottero aTorrette, con un codice rosso per la dinamica. Era sotto choc e contuso, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA