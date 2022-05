Auto contro un tir, il frontale è da brividi: all'ospedale il conducente della Panda con un ragazzino di 12 anni

JESI – Incidente da brividi questo pomeriggio in via Paradiso: all'ospedale un uomo e un ragazzino di 12 anni che viaggiava con lui. Lo schianto è avvenuto all'incrocio con via Appennini. Per cause in corso d'accertamento da parte della polizia locale, intervenuta sul posto con il 118, la Fiat Panda su cui viaggiavano l'uomo e il 12enne è finita contro un tir, frontalmente. Subito sono stati attivati i soccorsi. Sul posto, un'ambulanza della Croce Verde di Jesi che ha accompagnato il conducente dell'auto e il ragazzino all'ospedale di Torrette con codici di media gravità.

