Malato di Alzheimer si allontana dalla casa di riposo, ritrovato dai carabinieri

MORRO D’ALBA - Si è allontanato ieri mattina dalla casa di riposo di Morro d’Alba dove è ospite, facendo perdere le sue tracce per tante, troppe interminabili ore. Lo hanno salvato i Carabinieri di Jesi, ritrovandolo e restituendolo all’amore dei suoi cari. Tanta paura per un uomo di 73 anni originario di Falconara, malato di Alzheimer. In un attimo di appannamento approfittando delle porte della struttura aperte per le visite dei parenti, si è allontanato con solo indosso la felpa e un paio di pantaloni.

Dalla struttura hanno lanciato l’allarme a 112 e familiari, che hanno subito sporto denuncia di scomparsa presso la Stazione Carabinieri di Morro d’Alba. Soccorritori, familiari e amici si sono messi alla ricerca per le strade di campagna che dal paese si diramano per la Vallesina, in una lotta contro il tempo, contro il freddo e l’oscurità. I Carabinieri si sono attivati con tutti gli uomini disponibili anche delle Stazioni vicine, e lo hanno ritrovato nel primo pomeriggio. Era caduto in un fossato, incastrato tra i rovi. Era vivo, anche se in stato confusionale, infreddolito e contuso, aveva delle ferite causate da cadute (deambula lentamente e con difficoltà). È stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso per accertamenti.

