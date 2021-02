Scontro alla Gabella: feriti due giovani poi portati all'ospedale di Torrette

MONTEMARCIANO - É di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Montemarciano, in zona Gabella. Due auto si sono scontrate e due giovani sono finiti all’ospedale di Torrette con traumi di media gravità: un ragazzo di 24 anni (D.C. le iniziali) e una ragazza di 25 (S.A.). Sul posto sono intervenuti gli equipaggi del 118 e un mezzo dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti nello schianto.

