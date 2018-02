Marito e moglie muoiono a un giorno di distanza: i funerali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Marito e moglie morti ad un giorno di distanza e ieri mattina il funerale si è svolto per entrambi. Iris Tosi, 74 anni, è deceduta martedì a Montemarciano. Il marito Luciano Serrani, 86enne, ricoverato in ospedale, probabilmente non ha retto il dolore per la perdita dell’amata moglie. Iris Tosi era nata il 7 giugno del 1943 a Piacenza e si era trasferita a Montemarciano con il marito Luciano Serrani, nato a Chiaravalle il 12 marzo del 1931. Una coppia molto unita, fino alla fine. La moglie è morta il 20 febbraio e il marito il giorno seguente, il 21. Un doppio lutto per la famiglia. La coppia lascia i figli Barbara e Diego, la nuora Simona, la nipotina Anna. I funerali si sono svolti ieri mattina alle 9.30 presso la chiesa di Santa Maria della Neve a Marina di Montemarciano. Per entrambi è stata disposta la cremazione. Una grande storia d’amore che ha commosso l’intera comunità.