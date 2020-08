Un malore stronca in casa ex insegnante di 67 anni

MONTEMARCIANO - Dramma nella notte tra sabato e domenica in un appartamento di via dei Gelsomini a Marina. E’ stato trovato il corpo senza vita di una donna, Roberta Cardinali di 67 anni. A dare l’allarme è stato un amico. Ha chiamato il 118 credendo che la donna potesse essersi sentita male. Un’ambulanza si è recata sul posto ma purtroppo per la donna che viveva da sola non c’è stato nulla da fare. I sanitari, dopo averne constatato il decesso, hanno chiamato i carabinieri come da prassi quando si verificano dei decessi in casa. La morte è sopraggiunta per cause naturali. Quando sono arrivati i soccorsi la donna è stata trovata riversa a terra ma ormai per lei era troppo tardi. Non c’era più nulla da fare. La 67enne, che viveva da sola, sarebbe morta per un malore. I soccorritori hanno dovuto poi cercare i familiari per informarli della tragedia che si era appena consumata. Una donna molto riservata, raccontano i vicini, che prima di andare in pensione aveva insegnato. Tutti sconvolti nel quartiere residenziale di Marina dove si è consumata la tragedia, probabilmente qualche ora prima. © RIPRODUZIONE RISERVATA