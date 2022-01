Montemarciano è in lacrime per la scomparsa di Rolando Diotallevi: tanta gavetta poi la torneria

MONTEMARCIANO - E’ morto Rolando Diotallevi, titolare di una nota torneria. Aveva 84 anni. Dopo una gavetta da fabbro è diventato imprenditore, rimanendo sempre nel settore. Aveva appreso il mestiere dal padre che aveva la bottega nella frazione di Cassiano, dove lui poi ha aperto la sua azienda.

Negli anni ’60 si era trasferito a Milano per lavorare in importanti aziende. Voleva fare esperienza nel settore per poi aprire la sua ditta. Sogno esaudito in pochi anni. La trasferta meneghina rappresentò anche l’occasione per fare molta esperienza nel settore ed instaurare contatti con quelli che poi sarebbero diventati i suoi principali clienti, una volta tornato a casa.



Sul finire degli anni ’60 tornò a Montemarciano dove aprì la sua attività e tra le commesse in gran parte c’erano appunto quelle di clienti del milanese. L’attività, nata con tre operai, si espanse assumendone in breve tempo una quindicina fino al trasferimento della sede a Monte San Vito, dove il numero dei dipendenti raddoppiò. Un lungimirante imprenditore insomm. Da tempo era in pensione.



«Era una bravissima persona – lo ricorda Michela Magnini, ex consigliere comunale di Progetto Montemarciano, originaria di Cassiano come lui – benvoluta da tutti, una famiglia esemplare. Ha insegnato a tanti ragazzi il mestiere del tornitore». Aveva collaborato anche con l’Itis di Torrette ad Ancona, ricordano i suoi concittadini, insegnando il mestiere del fabbro a generazioni di ragazzi della provincia che lo ricordano con grande affetto.

Un grande lavoratore e grande esempio per tutti. Rolando Diotallevi lascia la moglie Marisa, i figli Daniele, Donatella e David, il genero Alberto, la nuora Monica, i nipoti Margherita, Lorenzo e Niko. I funerali si svolgeranno domani alle 10.30 con rito cattolico presso il Santuario Madonna dei Lumi degli Alberici di Montemarciano. Seguirà la tumulazione presso il cimitero degli Alberici di Montemarciano.

