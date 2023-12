MONTECAROTTO - Un nuovo accorato appello di Georgeta, mamma di Andreea Rabciuc, la 27enne romena scomparsa il 12 marzo 2022 dalle campagne di Montecarotto. «È il secondo compleanno senza di te. Non passa un’ora che io non ti pensi. Chiedo di nuovo agli interessati, di dire tutta la verità».

Andreea, che lo scorso 8 dicembre avrebbe spento 29 candeline, manca da casa da quasi due anni. L’ultima volta che è stata vista si trovava in una roulotte nel cortile di un casolare sulla Montecarottese insieme al proprietario Francesco, l’amica Aurora e l’allora fidanzato Simone Gresti, unico indagato per ipotesi di sequestro di persona e spaccio. Una serata turbolenta. Stanca dei litigi con Simone, si era allontanata a piedi lungo la Montecarottese, da sola e senza cellulare. Da allora, più nessuna traccia di lei.

«Magari sei felice e ti sei rifatta una vita»

«A volte immagino che sei felice, che ti sei rifatta una vita lontano dallo squallore in cui sei finita – continua Georgeta. - Poi però devo fare i conti con la realtà, è impossibile che non ti fai sentire da quasi due anni». Intanto gli inquirenti continuano a cercare. Utilizzati droni e cani molecolari altamente specializzati nelle campagne e analizzate le acque dei pozzi e dei laghetti nelle vicinanze del casolare, ora si prosegue con le ricerche a pettine. Ancora l’appello di mamma Georgeta: «Chi sa parli. Il non sapere mi logora l’anima».