Malore mentre guida, perde il controllo del suv: urta un'auto in sosta e si ribalta a Monte San Vito

MONTE SAN VITO - Accusa un malore improvviso mentre è alla guida della sua macchina e non riesce ad accostare: l'auto sbanda, finisce contro un'altra vettura e poi si ribalta. L'automobilista, di 82 anni, è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti.

Malore mentre guida, urta un'auto in sosta e si ribalta

L'incidente è avvenuto oggi a mezzogiorno in via Roma a Monte San Vito: i carabinieri dovranno ricostruire l'esatta dinamica del fuori strada ma sembra che l'anziano alla guida sia stato colto da un malore e che non sia riuscito a tenere sotto controllo la sua Honda Hrv. Il suv è andato a sbattere contro una vettura in sosta e poi si è capottato: c'è voluto anche l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il pensionato dalla macchina ed essere soccorso dai sanitari del 118.