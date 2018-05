Mondo del volontariato in lutto per l’improvvisa morte di Cerioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE ROBERTO - Il mondo del volontariato di Monte Roberto, Pianello Vallesina e Castelbellino piange l’improvvisa scomparsa di Enrico Cerioni, 76 anni, volontario della protezione civile del gruppo comunale di Monte Roberto. Enrico sempre sorridente e disponibile con tutti, si è spento improvvisamente mercoledì verso le 17,50 nella sua abitazione in via Moro, a Pianello, tradito da un infarto. La salma è stata composta alla Casa del commiato di Bondoni, dove ieri la camera ardente è stata visitata da moltissimi amici e parenti.I funerali oggi alle 10,30 nella chiesa di San Benedetto Abate a Pianello Vallesina. Lascia la moglie Ivana Mazzarini, i figli Simona e Massimiliano, il genero Cesare e gli adorati nipoti Luca e Sofia, la sorella Aurora. Il Comune ha listato a lutto la pagina Facebook ed esprime il cordoglio della collettività per Cerioni «grande e onesto lavoratore, amico sincero, volontario del gruppo comunale di protezione civile. Ha vissuto quest’ultimo impegno con grande dedizione, continua disponibilità e profondo senso civico. Ci mancheranno il suo esserci sempre, il suo essere discreto e riservato, il suo sorriso buono. Enrico rimarrà sempre nei nostri cuori».