Scontro tra ciclomotore e auto: il centauro è grave Malore per il conducente

MONSANO - In gravi condizioni un ragazzo in sella al suo ciclomotore travolto da un'auto che stava facendo una manovra di svolta in località Sant'Ubaldo poco distante dal Trony. Dinamica dell'incidente ancora da mettere a punto, il giovane è stato portato all'ospedale regionale di Torrette, il conducente dell'auto è stato colto da malore subito dopo lo schianto.