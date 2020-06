Domani al Paradise la prima proiezione in Drive In: crescono attesa e curiosità

MONSANO - Cresce l'attesa e la curuiosità. Domani è in programma l’inaugurazione del servizio Drive In del Paradise, organizzato in collaborazione con l’Associazione culturale “Altra Frequenza” e con il patrocinio dei comuni di Jesi e Monsano. Il taglio del nastro in presenza delle autorità locali è previsto per le ore 19:30 di domani, Mercoledì 1 Luglio.



Il Cinema Drive-in prevede 12 proiezioni tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e la prenotazione, consigliata vista la disponibilità limitata di posti, avviene online in pochi minuti tramite il sito drivein.paradise-monsano.com.





