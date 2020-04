Ecco Ascoli drive in: spettatori in auto davanti al parcheggio dello stadio Del Duca

ASCOLI - Cosa si può fare per rendere l’estate ascolana meno povera di eventi? Un’idea c’è ed è Ascoli drive in promossa dai consiglieri comunali Alessio Rosa, Emidio Premici e Patrizia Petracci al vaglio del sindaco Marco Fioravanti e dell’assessore agli eventi Monia Vallesi, pronti a studiare nei dettagli l’allestimento di un progetto in grado di offrire nelle sere d’estate sia intrattenimento che cultura, tipicità e promozione del territorio.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, torna a impennarsi il numero dei morti: 21 in un giorno. Nelle Marche sono 785/ La mappa interattiva del contagio provincia per provincia

Infatti, servendosi di una moda degli anni ’50, prima in America e poi arrivata ovunque, anche in Italia, l’idea sarebbe incentrata sull’organizzare appuntamenti cinematografici, musicali e teatrali davanti a una platea di spettatori in auto in una vasta area all’aperto. Eventi che potrebbero comprendere anche talk show e molto altro ( dalla danza alla moda ), arricchiti dalla distribuzione di cibo e di bevande fornita direttamente al finestrino ma con misure di sicurezza. Il vecchio “Drive In”, che all’epoca voleva essere un modo per consentire ai giovani spettatori di usufruire di grandi comodità sfruttando il boom delle 4 ruote, in tempo di Covid 19 sarebbe perfetto per rispettare le distanze e al tempo stesso, di vivere la bella stagione usufruendo di variegate proposte di spettacolo. «Si tratta di una idea interessante e non impossibile da realizzare. Ora dobbiamo dare priorità al settore del sociale ma è importante anche tornare a pensare a distrarsi e a rimpossessarsi della voglia di vivere» spiega il sindaco Marco Fioravanti che cercherà soprattutto di valutare i costi del progetto. «Il ritorno del “Drive In” era una mia idea per l’estate prossima anche prima dell’epidemia del Coronavirus ma ora più che mai sarebbe l’ideale per farci uscire la sera in sicurezza» afferma l’assessore Monia Vallesi, che già all’inizio dell’anno aveva pensato di creare serate davanti al grande schermo. La location? Il parcheggio dello stadio Del Duca sarebbe ideale.

Il nuovo progetto, che 60 anni fa anticipò la tipologia dei fast food moderni, potrebbe essere itinerante e abbracciare varie location dell’Ascolano, offrendo ogni sera anche temi culinari diversi, magari ispirandosi proprio agli scenari toccati di volta in volta. Il tutto rispettando i piani di sicurezza, un tempo molto più blandi e con una amplificazione audio certamente migliore rispetto al passato. Insomma, sarebbe un modo per ripartire, proprio come avvenne nel periodo in cui iniziarono ad impazzare nel mondo i cinema con le auto dentro. Dopo una guerra, forse come oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA