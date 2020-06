A luglio si accende il Drive-in subito tre classici del cinema: tre appuntamenti la settimana

JESI - Al Drive-in si comincia con tre classici: “Fight Club” di David Fincher (1 luglio), “Non è un paese per vecchi” dei fratelli Coen (venerdì 3) e “American Beauty” di Sam Mendes (lunedì 6). Poi si andrà avanti per tutto il mese, ogni lunedì, mercoledì e venerdì con inizio alle 21 e un cartellone in divenire. «Ci piacerebbe costruirlo anche insieme al pubblico, raccogliendone i suggerimenti e le richieste. Potrebbero esserci serate a tema e cineforum, un lavoro che evolverà mano a mano» spiegano Mattia Vignati, Filippo Maria Umani Ronchi e Lorenzo Paolini, i tre giovani animatori dell’associazione “Altra Frequenza” che curerà, in collaborazione con i Comuni di Jesi e Monsano, la rassegna estiva che porterà la novità del Drive-in nel parcheggio del “Paradise” di Monsano.

«Una esperienza che abbiamo voluto lanciare come segno di ripartenza- dice il coordinatore di Paradise, Enrico Marconato - dopo tre mesi in cui la struttura è dovuta rimanere chiusa e il personale a casa, data la situazione legata al Covid. Ma ci siamo da 30 anni e continuiamo ad esserci, sperimentando nuove cose». Spiega Marconato: «Saranno 80 i posti auto disponibili, con accesso possibile dalle 19 e biglietti a 7,50 euro a persona per i veicoli che saranno davanti, 5 euro per chi si troverà più dietro. Possibilità di prenotazione on line ma il biglietto sarà comunque fatto sul posto. Saranno a disposizione i servizi bar e ristorazione, col personale che passerà fra le auto, magari sui pattini in pieno stile Drive-in». Benedicono l’iniziativa i due Comuni. Dice Luca Butini, assessore alla cultura di Jesi: «Si uniscono due soggetti privati e due amministrazioni che hanno ben presente la volontà di lavorare nell’ottica di un territorio più ampio. “Altra Frequenza” si era mossa per proporci l’iniziativa, la ricerca di un luogo adeguato ha incontrato la disponibilità del Paradise e di Marconato».

Rosita Pigliapoco, assessora di Monsano, conferma: «Da tempo, come amministrazione che cura già una rassegna estiva all’aperto quest’anno annullata causa la situazione, tenevamo da parte l’idea di un Drive-in che sarebbe risultata per un solo Comune troppo impegnativa. L’incontro con questi altri soggetti ci ha fatto scoprire con sorpresa che altri la pensavano come noi, perché di cinema la gente ha voglia». Info e prenotazioni su drivein.paradise-monsano.com. All’insegna della voglia di cinema peraltro, oggi in Comune si presenta un’altra proposta estiva al via in questa direzione, con l’associazione Res Humanae che porterà il cinema all’aperto con un suo cartellone alla struttura del campo da rugby di via Mazzangrugno, gestita dalla società Rugby Jesi ’70.

