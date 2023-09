Memoria in fango, la mostra fotografica inaugura ad Ostra un anno dopo l'alluvione

OSTRA - Da oggi, sabato 16 settembre 2023, ad un anno di distanza dalla sconvolgente tragedia dell’alluvione, la Sala Grande del Comune di Ostra ospita la mostra fotografica “Memorie in fango”. Ogni immagine racconta una storia: di paura, di impegno, di volontà di rinascita, testimonianza delle difficoltà affrontate, ma soprattutto della tenacia delle radici, della voglia di ripartire e rinascere. Un omaggio a chi non c’è più, a chi ha sofferto, a chi ha lottato, a chi ce l’ha fatta ancora. Per continuare a camminare insieme, senza dimenticare il passato, abbracciando il presente, pronti a costruire il domani.

Le esposizioni

La mostra è un progetto del gruppo fotografico “Frammenti di realtà”. Saranno esposte opere di Gianfranco Mancini, Mario Massini, Walter Ferro, testi curati da Moreno Blasi. Inaugurazione sabato 16 settembre ore 18. Apertura: lunedì-mercoledì - venerdì ore 9.00-14.00; martedì ore 16-18; sabato e domenica ore 18-20.