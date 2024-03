SENIGALLIA Vandali sacrileghi al cimitero di Montignano: hanno danneggiato una statua della Madonna posizionata all’esterno di una cappellina. Le hanno spezzato le mani portandosene via una. L’altra è stata ritrovata appoggiata dentro il buco rimasto dopo il danno. Il grave episodio è stato notato dai cittadini venerdì. Potrebbe essere accaduto giovedì sera o comunque a ridosso del weekend.

Le indagini

Spesso capita di dover constatare il furto di fiori dalle lapidi o piante con tanto di vaso, ma il danno ad una statua sacra fa indignare ancora di più. Purtroppo per quella Madonnina non è la prima volte che accade. Era già successo nel 2020 e prima ancora. Da tempo i residenti lamentano incursioni notturne nel cimitero della frazione dove vengono registrati episodi vandalici. L’area non è sorvegliata, così come per gli altri cimiteri comunali, e nonostante i cancelli chiusi c’è chi riesce ad intrufolarsi. Sempre che sia accaduto di notte. Di giorno è aperto a tutti ma essendoci più movimento i residenti ritengono sia meno probabile che i teppisti possano agire con il rischio di farsi sorprendere. La mano mancante non è stata più ritrovata nemmeno nei paraggi. La scorsa estate era stata invece profanata un’edicola sacra nella frazione di Filetto dove qualcuno aveva portato via la statua della Madonna. Difficile stabilire se i due episodi di Montignano e Filetto siano in qualche modo collegati.