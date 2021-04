Paura in A14, in fiamme un furgone carico di medicinali: il rogo spento dai vigili del fuoco

LORETO - Paura oggi pomeriggio sull'autostrada A14 per un furgone in fiamme. Il rogo è stato spento, non senza difficoltà, dai vigili del fuoco del distaccamento di Osimo. L'allarme è scattato attorno alle 14,45 quando sulla corsia nord, al km 244+800, poco dopo il casello di Loreto, un furgone Volkswagen che trasportava medicinali ha preso fuoco. L'autista, mentre era in marcia, è riuscito ad accostare il mezzo nella corsia d'emergenza prima che fosse avvolto dalle fiamme. L'uomo, illeso, ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autobotti per spegnere il rogo e mettere in sicurezza il veicolo.

Da una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero divampate dal motore per propagarsi all'abitacolo, alimentato dal materiale in poliuretano del furgone, completamente coibentato. Oltre al veicolo, è andato distrutto buona parte del carico di farmaci generici.

