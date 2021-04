Transito di un trasporto eccezionale, chiusa di notte la stazione di Fano sull'A14: ecco quando

FANO - Ancora per un transito eccezionale chiusa la stazione di Fano. Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire il transito di un trasporto eccezionale, in orario notturno, dalle 23 di giovedì 8 alle 4 di venerdì 9 aprile, sarà chiusa la stazione di Fano, in entrata in entrambe le direzioni, verso Ancona/Pescara e in direzione di Bologna. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Marotta Mondolfo o di Pesaro.

