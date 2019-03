Carezze hard a due bambini â€‹nell'idromassaggio: condannato a 4 anni

di Federica Serfilippi

LORETO In un’occasione, secondo la procura, aveva allungato le mani su due bambini – un maschio e una femmina - che stavano giocando insieme all’interno della vasca idromassaggio di un centro sportivo della Valmusone. Sott’acqua, approfittando delle bolle e delle lontananza dalla piscina principale, avrebbe dato sfogo ai piaceri proibiti, abbracciando e toccando in maniera morbosa i due minori: 12 anni lui, 11 lei. In un altro episodio, invece, avrebbe preso di mira solo il maschio. Sempre nella vasca idromassaggio, simulando con lui – stando a quanto emerso dalle indagini – un gioco in apnea. 48enne condannato a 4 anni di prigione.