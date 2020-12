Mille euro a testa, regali nelle case e anche carezze ai bimbi: ecco i doni degli imprenditori generosi

SENIGALLIA - Più di mille euro a dipendente ha voluto regalare per Natale Antonio De Luca del Sushi Corner Senigallia, alla sua squadra. Ha invece consegnato casa per casa un dono a ciascuno dei duecento dipendenti Lauro Colomboni della Sodico e c’è chi ha pensato infine ai bambini che hanno trascorso il Natale in ospedale. Matteo Belbusti della boutique Box 23 ha portato un sacco pieno di peluche nel reparto di Pediatria. E’ accaduto anche questo tra la vigilia e Natale in un momento difficile per tutti.



Il Sushi Corner Senigallia, nel centro storico cittadino, ha lavorato molto con l’asporto e il delivery rimanendo sempre aperto. Il titolare ha voluto regalare 10mila euro agli otto dipendenti. «Senza di loro non riusciremo a fare ciò che facciamo – racconta Antonio De Luca -. Sono stato dipendente una vita e so cosa significa la meritocrazia». Già nel precedente lockdown il titolare aveva deciso di devolvere l’incasso di una serata all’ospedale Principe di Piemonte e in un’altra circostanza aveva consegnato 75 pasti al personale sanitario. Nel reparto di Pediatria Babbo Natale ha un nome, quello di Matteo Belbusti. Il proprietario della boutique lungo Corso 2 Giugno è solito attivare una lotteria prima delle feste, coinvolgendo i clienti in una raccolta fondi per comprare doni da portare ai bambini ricoverati in ospedale.

«Quest’anno ho consegnato un sacco con dentro dei peluche – spiega – ma non sono potuto entrare come le altre volte. L’ho lasciato alla caposala sulla porta. L’importante era che ad ogni bambino arrivasse un peluche». Natale speciale per 200 dipendenti di una nota impresa di Cesano. Lauro Colomboni, fondatore e presidente del gruppo Sodico, azienda che produce e distribuisce cosmetici per la cura del corpo e dei capelli, vestito da Babbo Natale, affidandosi a Google Map e alla guida di un van aziendale trasformato in slitta, è andato a consegnare i regali facendo gli auguri di persona ad ognuno dei suoi dipendenti. Con l’aiuto di un altro Babbo Natale e di un elfo, Lauro Colomboni ha raggiunto le case di ciascun dipendente per lasciare con discrezione, sicurezza e con grande riconoscenza per il lavoro svolto, il suo personale dono di Natale.

