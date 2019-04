Le grotte di Frasassi protagoniste stasera in tv con Alberto Angela

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GENGA - Oggi la puntata di “Meraviglie – La penisola dei tesori” in cui andranno in onda anche le Grotte di Frasassi. Una vetrina, per il complesso ipogeo marchigiano, proprio nei giorni in cui si è firmato l’accordo di reciprocità con Urbino. Un viaggio alla scoperta delle bellezze d’Italia. Alberto Angela porta i telespettatori all’interno delle Grotte di Frasassi, luogo intriso di fascino e magia. Il conduttore e la troupe hanno fatto tappa a Frasassi lo scorso dicembre. Tre giorni tra ricognizioni sul territorio e riprese. Clou del reportage: le Grotte di Frasassi. Dalla bellezza delle caratteristiche concrezioni, alla storia di questo sito scolpito dal lavoro millenario della Natura.