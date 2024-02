Genga, "Da Maria" si possono gustare gli autentici ravioli di zucca in posizione privilegiata

Al ristorante "Da Maria", a Genga, in una posizione panoramica nel Castello di Pierosara, Gabriella Spitoni e Claudio Bruffa hanno sviluppato una cucina intensa e gustosa che amano definire casalinga ma al dunque rende felici golosi e buongustai.

LEGGI ANCHE: Meno dolci i pasticcini della domenica: a Senigallia chiude Sestilio, se ne va un po’ di storia

La ricetta

A garantire che qui è saperi e sapori, sono gli aromi sul passo della porta, il mattarello testimone di una pasta rigorosamente fatta in casa ed un menù orgogliosamente ancorato ai prodotti del territorio che muta con le stagioni. Per 4 persone, la farcia dei ravioli di zucca si prepara aggiungendo a dell'olio evo scaldato in una padella, a fuoco alto, 600 gr di zucca tagliata a cubetti. Condire con sale e pepe. Poi, una volta l'acqua ben evaporata aggiungere del Grano Padano a piacere. Aspettare che si raffreddi il composto per amalgamare 500 gr di ricotta. Farcire la pasta all'uovo e formare dei ravioli. Da servire con salsa allo zafferano e speck abbrustolito.