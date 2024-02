Meno dolci i pasticcini della domenica: a Senigallia chiude Sestilio, se ne va un po’ di storia

SENIGALLIA - Ultimo giorno di lavoro oggi per la Pasticceria Sestilio. Una storica attività inaugurata nel 1983 da Sestilio Cesaratto e dalla moglie Armanda. Era stato proprio Sestilio a dargli il suo nome, rendendola negli anni inconfondibile. La famiglia ha portato avanti le sue ricette, continuando a vendere le paste che hanno fatto la storia in città. Ieri sui social molti clienti sono stati presi dallo sconforto, qualcuno si è detto addirittura disperato.

Non sono mancate fotografie dell’ultimo cabaret di pasticcini comprato.

Tra chi ha ricordato i cigni, chi la crema chantilly ritenuta la più buona del mondo, per non parlare dei croissant che hanno dato il buongiorno a generazioni di senigalliesi. Una vera bottega artigiana, essenziale come usava un tempo, nella centralissima piazza Saffi in centro storico.

«Chiude un pezzo di storia che ha segnato come minimo tre generazioni – il ricordo di Alan Canestrari, assessore alle Attività produttive –, le paste di Sestilio hanno dato il buongiorno a molti che con loro hanno iniziato la giornata lavorativa. I suoi pasticcini hanno scandito le domeniche di festa. Un grazie lo rivolgo alla famiglia per il servizio reso alla collettività per tanti anni da questa storica bottega artigiana».

Molti bar erano riforniti dalle sue paste e spesso la gente, nel fare colazione, chiedeva un caffè e una brioche di Sestilio. «Sicuramente è un dispiacere per la perdita di un’attività storica di Senigallia – l’intervento di Giacomo Mugianesi, segretario della Cna -. Ci dispiace. La città si sta evolvendo ma attività come quella di Sestilio lasciano un vuoto alla memoria storica. Per anni sono state punto di riferimento del commercio locale».

Il dispiacere di molti è legato ai momenti belli in cui le creazioni di Sestilio ci sono sempre state, comprese le torte per i compleanni, le lauree o le più svariate ricorrenze. Sono presenti nell’album dei ricordi di molti senigalliesi e non solo.