Il Comune di Ancona chiude la piscina del Passetto: «Mancano i requisiti di sicurezza»

ANCONA - Gravi carenze sotto il profilo della sicurezza: il Comune chiude la piscina del Passetto. L’ordinanza è stata firmata, ieri, dal dirigente dell’area opere pubbliche, l’ingegnere Stefano Capannelli, dopo il sopralluogo avvenuto giovedì e coordinato dalla Divisione Amministrativa della questura di Ancona. A supporto, anche i vigili del fuoco per gli accertamenti di competenza.

I controlli

Nel corso dei controlli, come si può desumere dal testo dell’ordinanza, sarebbero emerse «gravi irregolarità».

Si fa riferimento a «mancanze attinenti agli aspetti di “safety”, con conseguenze in ordine alla sicurezza pubblica». Gli agenti della questura, assieme ai vigili del fuoco, avrebbero rilevato delle carenze legate alla normativa anti-incendio e riferibili alle vie di fuga della struttura di via Thaon de Revel. Avrebbero riscontrato, stando a quanto emerso, anche delle irregolarità sulla licenza di pubblico spettacolo, legata a ospitare le gare sportive con un certo numero di spettatori sugli spalti. Omissioni, quelle contestate dalla questura, che sono arrivate sul tavolo del Comune per una valutazione sullo stop dell’attività della piscina. L’amministrazione, visti gli atti, ha imposto, come si legge nell’ordinanza, «la chiusura temporanea dell’impianto in quanto, in esito al sopralluogo effettuato dalla questura di Ancona, unitamente all’intervento dei vigili del fuoco, per le parti tecniche di competenza, è stata rilevata la presenza di difformità alle vigenti normative di sicurezza. La chiusura si intende tale sino al completo ripristino delle difformità evidenziate».

I destinatari

L’atto è stato trasmesso alla questura, alla prefettura e alla Cogepi, la società che gestisce ormai da anni la piscina comunale del Passetto, considerata un tempio del nuoto e della pallanuoto, tanto da ospitare gare professionali. Ieri pomeriggio, la Cogepi ha avvisato l’utenza con un messaggio sui profili social della società e della Vela Nuoto, club sportivo che fa riferimento all’impianto per i suoi allenamenti: «Avviso per la nostra gentile utenza. Chiusura momentanea dell’impianto del passetto per problematiche tecniche. Sarà nostra premura, appena sarà possibile, comunicarvi la data di riapertura. Ci scusiamo per il disagio».

I lavori

Va specificato che lo stop è temporaneo e che prima della riapertura l’impianto dovrà colmare tutte le carenze rilevate dagli agenti della Squadra Amministrativa della questura e dai vigili del fuoco. Nel caso intendesse farlo, la società che ha in uso la piscina può presentare un ricorso per impugnare l’ordinanza davanti ai giudici del Tar e, volendo, chiedere una sospensiva del provvedimento.