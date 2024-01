GENGA - Le Grotte di Frasassi festeggiano il nuovo anno con due notizie: l’aver sfiorato le 300mila presenze, nel 2023, nel complesso ipogeo di San Vittore e la presenza al prossimo Festival di Sanremo. Per l’occasione il sindaco annuncia la nascita di un nuovo portale turistico denominato Frasassi Experiences per intercettare ancora più visitatori: metterà a sistema l'intero territorio, valorizzando esperienze ed attività commerciali. Non si ferma il successo delle Grotte di Frasassi di Genga: con oltre 298 mila visitatori nel 2023 hanno battuto il nuovo record di presenze degli ultimi 20 anni e si riconfermano tra i siti naturalistici più amati e visitati d’Italia.

I dati

C’è di più: a questi numeri si aggiungono le visite ai musei e ai siti d’arte del territorio, da non sottovalutare: 84mila biglietti sono stati staccati, infatti, per il santuario Madonna di Frasassi, più noto come Tempio del Valadier, e 53.200 per i Musei di Genga e San Vittore. Sommando tutto arriviamo a quota 435.200 presenze registrate nell’area Frasassi. «Numeri da record che hanno superato abbondantemente tutte le presenze annuali registrate pre-pandemia» conferma il primo cittadino Marco Filipponi, che elogia il lavoro in team di Comune e Consorzio Frasassi. L’attività, però, non si ferma nemmeno questi giorni di fermo biologico alle Grotte. Il 2024, infatti, si è aperto all’insegna di un nuovo grande progetto cinematografico con il lancio nel mercato internazionale della nuova serie live action “Gormiti -The New Era” girata nei mesi scorsi nelle Grotte di Frasassi e dintorni, prodotto dalla Rainbow, in collaborazione con Giochi Preziosi. Il progetto verrà presentato e promosso durante la 74ª edizione del Festival di Sanremo, trasmesso da Rai1 e condotto da Amadeus, nella bella cornice di Casa Sanremo. L’appuntamento, quindi, è dal 4 al 10 febbraio. Con un ampio e scenografico allestimento, ubicato nel luogo più visitato dal grande pubblico, dai mass media e dai partecipanti al Festival, le Grotte di Frasassi ricreeranno le suggestive concrezioni carsiche con la presenza degli amati protagonisti dei Gormiti. Sarà una grande area dove i visitatori potranno immergersi tra i tesori nascosti del ventre della terra marchigiano e giocare con le animazioni dei Gormiti grazie ai potenti schermi e visori in 3D di ultima generazione.

«Grazie ai grandi eventi organizzati in questi anni le Grotte di Frasassi sono vicine al mondo del cinema e della musica e tra i principali testimonial internazionali della bellezza del sito carsico ricordiamo i ragazzi de Il Volo in gara quest’anno a Sanremo - commenta il sindaco Filipponi -. Il Festival con i suoi grandi riflettori e potenti media ci è sembrata la cornice più adatta per la promozione delle Grotte e il lancio della nuova serie live action “Gormiti -The New Era”. L’operazione che abbiamo messo in campo – conclude - porterà ancora più visitatori e notorietà alle Marche». Ricordiamo che la serie, venti episodi, attualmente in produzione, è stata girata sia all’interno delle Grotte, al santuario di Frasassi, all’abbazia di San Vittore e a Valle Scappuccia.